جبهة التحرير الوطني: مصرون على إنجاح الانتخابات الرئاسية الجزائرية

الجزائر - (أ ش أ)

اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري اليوم الخميس أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، تشكل محطة هامة سيثبت من خلالها الشعب الجزائري تمسكه بمرجعيته التاريخية و"نوفمبرية الدولة"، مؤكدا إصراره على العمل على إنجاحها.

وقال الحزب في بيان اليوم بمناسبة إحياء الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير الوطني، إن "هذه الذكرى مناسبة نستلهم منها دروس الإخلاص وعبر الوفاء، كما أن استذكار مثل هذه المحطات التاريخية فرصة لاستلهام العزم والتصميم لمواجهة تحديات اليوم".

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تشكل محطة هامة سيثبت من خلالها الشعب الجزائري تمسكه بمرجعيته التاريخية و"نوفمبرية الدولة" وإرادته القوية في رفع كل التحديات والاستمرار في تحقيق عهد الشهداء.

وأشار الحزب إلى أن الشعب الجزائري أمام مسؤولية وطنية وتاريخية من حيث أن هذا الاستحقاق الوطني هو موعد مفصلي بالنسبة لمستقبل الجزائر، كما أنه يعكس وعيا شعبيا عالي المستوى بأهمية هذه الانتخابات في التعجيل بإخراج البلاد من هذه المرحلة الحساسة.

وأعرب عن تقديره الكامل للثقة التي يضعها الشعب الجزائري في الجيش لبلوغ الأهداف النبيلة التي يتطلع إليها المواطنون بما يكفل بناء جزائر جديدة تقوم على العدل والحرية والديمقراطية.

وأضاف الحزب أن "ذكرى عيد الثورة فرصة ثمينة تستوقفنا للإشادة بالجيش الجزائري الذي يتولى بكل حزم مهمته الدستورية، مرافقا للشعب في تحقيق تطلعاته"، مشددا على أن التاريخ سيحفظ للجيش الجزائري أنه سليل جيش التحرير الوطني وأنه من طينة وصلب جيل نوفمبر العظيم.

وأكد الحزب تصميم كوادره وقياداته وأعضائه على إنجاح الانتخابات الرئاسية لإرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة التي سيتولى أمرها رئيس الجمهورية المنتخب الذي يحظى بثقة الشعب، في انتخابات شفافة ونزيهة.