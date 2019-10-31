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    بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير الهندية

    07:51 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير الهندية

    إقليم كشمير

    الهند - (أ ش أ)

    بدأت الحكومة الهندية، تنفيذ قرارها بإلغاء وضع الحكم الذاتي لكشمير، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

    وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي يقود استراتيجية التعامل مع كشمير إن حلم دمج جامو وكشمير تحقق وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

    بدورها نددت باكستان، التي تطالب بالسيادة على إقليم كشمير بالكامل، بالخطوة الهندية، كما انتقدتها الصين التي تخوض منذ عقود نزاعا منفصلا مع الهند بخصوص الجزء المسمى لداخ في كشمير، لتغييرها وضع الإقليم بشكل منفرد.

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    إقليم كشمير الهند أميت شاه باكستان

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