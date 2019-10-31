موسكو: غير ملزمون بالرد على تصريحات الناتو بشأن القرم

روسيا - (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الخميس، أن قضية القرم مسألة منتهية بالنسبة لروسيا، وإلى الأبد، مشيرا إلى أن موسكو تقيّم دعوة الناتو لنقل الإشراف على شبه الجزيرة إلى أوكرانيا "سلبا".

وقال رودينكو -في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) تعليقا على دعوة الناتو لنقل السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا- "أعتقد أن وزارة الخارجية غير ملزمة بالرد على كل بيان لحلف الناتو، لأن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة بالنسبة لنا وإلى الأبد. نحن لا ننوي مناقشة هذه المسألة مع أي شخص وفي أي مكان آخر، وخاصة مع الناتو".

وأصدرت لجنة (أوكرانيا-الناتو)، في وقت سابق، بيانا دعا فيه الناتو، روسيا لنقل السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، معربا عن استيائه من التعزيز العسكري لروسيا الاتحادية في شبه الجزيرة.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضا محتلة مؤقتا.

ومن جانبها صرحت روسيا مرارًا بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بطريقة ديمقراطية، في امتثال كامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لصالح استعادة الوحدة مع روسيا. ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم "مغلقة تماما".