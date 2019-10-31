البرلمان العربي يحث القوى اللبنانية على الاستجابة لمطالب الشعب

مصر - (أ ش أ)

حث البرلمان العربي كافة القوى السياسية والشعبية اللبنانية على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اللبناني، التي خرج من أجلها في مظاهرات عمت كافة المدن اللبنانية، بكل طوائفه وأعراقه المختلفة.

ودعا البرلمان العربي، في قرار بشأن "تطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية" أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت اليوم الخميس بالقاهرة، الجيش اللبناني لحماية المتظاهرين من الاعتداء عليهم من أي جهة كانت تحاول التحريض أو الانقضاض عليهم.

ودعا البرلمان العربي المتظاهرين للحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالدولة.

وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها.

ودعا البرلمان لعقد اجتماع وزاري عربي لدعم الجمهورية اللبنانية لضمان أمن واستقرار ووحدة وسلامة شعبه، مشددا على الرفض التام لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للبنان.

ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين بهدف المساعدة على مواجهة التحديات التي تواجه لبنان ويشمل ذلك الوضع الاقتصادي.

وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.