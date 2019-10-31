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إعلان حكومة نمساوية جديدة من ائتلاف حزبي الشعب والخضر

05:55 م الخميس 31 أكتوبر 2019
إعلان حكومة نمساوية جديدة من ائتلاف حزبي الشعب والخضر

سباستيان كورتس بروكسل

النمسا - (أ ش أ)

اتفق حزبا الشعب والخضر النمساويان على تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وحددا 5 تحديات في إطار تقديمهم للحكومة اليوم الخميس.

وقال سباستيان كورتس المستشار النمساوي الجديد ورئيس حزب الشعب -في تصريح صحفي عقب مباحثات مع فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر- إن التحديات هي أزمة المناخ والركود الاقتصادي والهجرة والتعليم والشفافية، وإن هناك توافقا بين الحزبين على مواجهة تلك التحديات الوشيكة أمام النمساويين.

وأضاف كورتس أن الحكومة الجديدة تركز بشكل أكبر على قضية "الهجرة غير الشرعية" التي تجب "محاربتها" بالتعاون مع حزب الخضر، وركز على ضرورة محاربة البطالة ودعم النمو الاقتصادي كما لفت الى اهتمام حزب الخضر بالبعد المتعلق بمكافحة الفقر .

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