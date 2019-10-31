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المقاومة الإسلامية تؤكد التصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان

05:37 م الخميس 31 أكتوبر 2019
المقاومة الإسلامية تؤكد التصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان

طائرة مسيرة

بيروت - (د ب أ):

تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الخميس، لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان وتجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية التابعة لـ"حزب الله" أنه: "بعد ظهر اليوم الخميس عند الساعة الثانية و5 دقائق تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

طائرة مسيرة المقاومة الإسلامية لبنان إسرائيل - (د ب أ): حزب الله بيروت

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