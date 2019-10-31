المقاومة الإسلامية تؤكد التصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ):

تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الخميس، لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان وتجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية التابعة لـ"حزب الله" أنه: "بعد ظهر اليوم الخميس عند الساعة الثانية و5 دقائق تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".