المقاومة الإسلامية تؤكد التصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان
بيروت - (د ب أ):
تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الخميس، لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان وتجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية التابعة لـ"حزب الله" أنه: "بعد ظهر اليوم الخميس عند الساعة الثانية و5 دقائق تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".
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