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    الخارجية اليمنية: اتفاق الرياض خطوة مهمة ضد المشروع الإيراني

    04:24 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    الخارجية اليمنية: اتفاق الرياض خطوة مهمة ضد المشروع الإيراني

    نائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي

    عدن - أ ش أ

    أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أهمية الاتفاق الذي من المقرر أن يتم التوقيع عليه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض.

    وقال الحضرمي ـ حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس ـ إن اتفاق الرياض يعد خطوة مهمة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

    وثمن وزير الخارجية اليمني ـ خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير ـ الجهود المثمرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وقال إنها كان لها الدور الأبرز في تعزيز دور الحكومة الشرعية وتصحيح المسار من أجل الاصطفاف ضد المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن.

    وأشارت القناة إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يأتي عقب بذل السعودية جهودا مكثفة ومتواصلة لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيراني في اليمن.

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    الخارجية اليمنية محمد الحضرمي المشروع الإيراني اتفاق الرياض

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