فيديو مُسرّب بعد الاستقالة| الحريري: "سرقوا مني وكل واحد جاي حسابه"

القاهرة- (مصراوي):

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الحكومة اللبنانية المُستقيل سعد الحريري خلال إلقائه كلمة أمام زوّاره أمس الأربعاء في بيت الوسط بالعاصمة بيروت، وقال فيه: "استفادوا مني وسرقوا مني وبالآخر عم يزايدوا عليّ".

ووفق المقطع الذي نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، اتهم الحريري أطرافاً لبنانية كانت قريبة بـ"سرقته والاستفادة منه"، مؤكداً أن كل واحد منهم سيحاسب.

وقال الحريري خلال استقباله نوابا وشخصيات ومناصرين في بيت الوسط: "هني ناس كانوا معي ومعروفين مين هني وقديش استفادوا مني وقديش سرقوا مني، صار في لائحة فكل واحد من هيدول صار جاي حسابو".

كان الحريري استقبل شخصيات سياسية ووزارية ونيابية وهيئات نقابية ووفودًا من بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، الذين عبّروا له عن دعمهم وتأييدهم للخطوة التي اتخذها أمس باستقالة الحكومة. كما استقبل الحريري وفدًا من اتحاد العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف.

وتقدّم الحريري باستقالته إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون، إثر احتجاجات حاشدة بدأت في 17 أكتوبر الجاري واستمرت لنحو أسبوعين ضد النخبة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد.

وقال الحريري في كلمة إلى اللبنانيين، الثلاثاء: "لا أخفيكم وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبًا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة".

وأوضح أنه قدم استقالته "تجاوبًا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".

وبعد ساعات من تقديم الاستقالة، أعلن الرئيس اللبناني قبولها وطلب من حكومة الحريري تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ومن المنتظر، أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

وبعد التكليف، تأتي مرحلة التأليف، التي يضطلع فيها رئيس الحكومة المكلف بمحادثات مع الجهات السياسية من أجل تشكيل حكومة تراعي التوازنات الطائفية وفق الأعراف الدستورية اللبنانية.

ويخضع التشكيل للمادة 95 من الدستور اللبناني التي تشير إلى أن الطوائف تمثل بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، يضاف إلى ذلك الأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية في البلد.

ومن المُقرر أن يوجه عون رسالة إلى اللبنانيين عند الساعة 8 مساء اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة.