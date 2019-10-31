فرنسا تدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية

القاهرة- (مصراوي):

أكّد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، أن لبنان بحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على المُضي قدما في الإصلاحات الضرورية، حسبما نقلت رويترز.

وقال لودريان، إن لبنان بحاجة إلى تشكيل حكومة قادرة على دفع الإصلاحات الضرورية، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إثر تظاهرات جماهيرية واسعة.

وأضاف الوزير الفرنسي أن باريس تشدد على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي في لبنان، داعيا إلى "ضرورة الحفاظ على حق المواطنين اللبنانيين في الاحتجاج السلمي".

وانتشرت قوات من الجيش اللبناني وشرطة مكافحة الشغب، الخميس، لفتح طريق سريع رئيسي شمالي بيروت وجسر أغلقها المتظاهرون في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون، أمس الأربعاء، قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

كان الحريري تقدّم باستقالته إلى الرئيس عون، إثر احتجاجات حاشدة بدأت في 17 أكتوبر الجاري واستمرت لنحو أسبوعين ضد النخبة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد.

وقال الحريري في كلمة إلى اللبنانيين، الثلاثاء: "لا أخفيكم وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبًا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة".

وأوضح أنه قدم استقالته "تجاوبًا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".

ومن المنتظر، أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

وبعد التكليف، تأتي مرحلة التأليف، التي يضطلع فيها رئيس الحكومة المكلف بمحادثات مع الجهات السياسية من أجل تشكيل حكومة تراعي التوازنات الطائفية وفق الأعراف الدستورية اللبنانية.

ويخضع التشكيل للمادة 95 من الدستور اللبناني التي تشير إلى أن الطوائف تمثل بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، يضاف إلى ذلك الأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية في البلد.

ومن المُقرر أن يوجه عون رسالة إلى اللبنانيين عند الساعة 8 مساء اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة.