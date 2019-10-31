في مقابلة تليفزيونية مُرتقبة.. الأسد يكشف عن دور سوريا في مقتل البغدادي

كتبت- رنا أسامة:

يُنتظر أن يكشف الرئيس السوري بشار الأسد عن دور بلاده في عملية القضاء على زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلام رسمية سيتم بثّها مساء اليوم الخميس، حسبما أعلنت الرئاسة السورية.

ونشرت الرئاسة السورية على صفحتها عبر فيسبوك، الخميس، مقطع فيديو يتضمن مُقتطفات من المقابلة التي أجراها الأسد مع قناتيّ "السورية" و"الإخبارية" السوريتين، وستُبثّ في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس (بتوقيت دمشق) على شاشتيّ القناتين وحسابات الرئاسة السورية على مِنصات التواصل الاجتماعي.

ووفق المقطع، تطرّق الأسد خلال المقابلة إلى الدور الذي لعبته سوريا في عملية قتل البغدادي، والمشكلة مع الأكراد، وموقف دمشق من الاتفاق الروسي التركي، وكيفية التعامل مع أولئك الذين ظلوا لسنوات خارج كنف الدولة السورية، فضلًا عن لقاءات سورية تركية أُجريت في السابق أو يُتوقع إجراؤها مُستقبلًا، وعلى أي مستوى.

كما تطرّق في لقائه التلفزيوني المُرتقب إلى معركة إدلب، ورسالته التي وجّهها من هناك أثناء تفقّده الجبهة الأمامية في أول زيارة منذ 8 أعوام، فضلًا عن الحديث حول إمكانية وجود إشراف أممي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، ومدى إمكانية تغيير الدستور السوري.

ويتحدّث الرئيس السوري عن الوضع الداخلي ورأيه في أداء الحكومة فيما يخص الوضع المعيشي، وإجراءات الدولة تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وعن حملة مكافحة الفساد إن بدأت في سوريا ودور الإعلام فيها.

كان البغدادي (48 عامًا) قُتِل في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة قبل أيام في محافظة إدلب، شمالي غرب سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقه من البيت الأبيض، الأحد، إن "البغدادي فجّر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق مسدود تحت موقع مخبأه".

وأسفرت العملية التي اعتبرها ترامب "جريئة وخطيرة" عن سقوط الكثير من مُرافقي البغدادي، وإصابة 11 طفلًا كانوا متواجدين في موقع الغارة، فيما لم توقِع قتلى أو جرحى من القوات الأمريكية المُشاركة في العملية.