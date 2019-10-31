السلمي يستعرض جدول أعمال البرلمان العربي لدورته الحالية

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، اليوم الخميس، أن دور الانعقاد الحالي سيكون حافلاً بصدور العديد من القوانين العربية الموحدة والاستراتيجيات والوثائق وخطط العمل والرؤى البرلمانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي تنعقد اليوم بالقاهرة.

وأوضح السلمي، أن البرلمان العربي يعمل على إصدار الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وقانونين في المجال الاقتصادي في تيسير التبادل التجاري والنقل في العالم العربي، بالإضافة إلى إصدار ثلاث رؤى في مجال الربط الكهربائي العربي وتفعيل السوق العربية المشتركة وتيسير التوجه للاقتصاد الرقمي.

أما فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، فقال السلمي، إن البرلمان العربي يعمل على إصدار قانون تطبيق عقوبة الإعدام وضمانات التطبيق، ودليل البرلمانيين لتشريع ومراقبة تطبيق حقوق الانسان.

وفي المجال الثقافي والاجتماعي، يعمل البرلمان على إصدار سبعة قوانين عربية موحدة في مجال: حفظ الآثار العربية، وتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، وشبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومكافحة الأمية، وتشجيع القراءة في العالم العربي، والتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية.