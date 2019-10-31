كوريا الجنوبية: بيونجيانج أطلقت قذيفتين مجهولتين

سول- (د ب أ):

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين مجهولتين على الأقل في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وأفاد الجيش في بيان بأن القذيفتين أطلقتا من مقاطعة بيونجان الجنوبية بكوريا الشمالية مضيفا أنه يراقب الوضع.

ولم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك نوع القذيفتين.

وكثيرا ما انتهكت كوريا الشمالية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر على الدولة إطلاق صواريخ باليستية. وفي 2 أكتوبر، أطلقت بيونجيانج ما يفترض أنه صاروخ باليستي يُطلق من غواصة من المياه قبالة ساحلها الشرقي.

ويأتي الإطلاق الأحدث بعد أن أعربت كوريا الشمالية مؤخرا عن خيبة أملها إزاء وتيرة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

والتقى مسؤولون من كوريا الشمالية والولايات المتحدة بالقرب من ستوكهولم في أوائل أكتوبر، لكن الاجتماع على مستوى مجموعات العمل لم يسفر عن تقدم كبير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على خط الترسيم العسكري داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية في نهاية يونيو، وأتفقا على استئناف المفاوضات حول برنامج الأسلحة النووية لبيونج يانج.

ويسعى ترامب إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وضغط على الدولة الشيوعية من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية، لكن التقدم توقف في المحادثات النووية على الرغم من الاجتماع البارز الذي عقد في يونيو .