أرتال أمريكية تعبر بالقرب من نقطة للجيش السوري بالحسكة (صور وفيديو)

القاهرة- (مصراوي):

نشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو وصورًا وصفتها بالحصرية، الخميس، تُظهر مرور عربات أمريكية بالقرب من نقاط للجيش السوري في قرية الغيبش، جنوب تل تمر في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت إن مئات الشاحنات الفارغة برفقة عشرات المصفحات الأمريكية، عبرت الطريق الدولي جنوب تل تمر بتغطية جوية أمريكية.

وأضافت أن الشاحنات ذاهبة باتجاه عين عيسى و(عين العرب) كوباني لجلب ما تبقى من معدات داخل القواعد الأمريكية هناك.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش السوري تواصل انتشارها على طول الحدود السورية التركية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، مُتمركزة في قرية أم حمدون بريف بلدة عامودا شرق الدرباسية.

كانت وحدات الجيش السوري انتشرت خلال الفترة الماضية على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي، من ريف رأس العين الشرقي غربًا وصولاً إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد بنحو 90 كيلومترًا، وذلك في إطار مهامها الوطنية لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي.

والأسبوع الماضي، وقّع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم تضم 10 بنود وتقضي بدخول وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحراس الحدود السوريين إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية خارج حدود منطقة العدوان التركي.

وستساعد هذه الوحدات في سحب القوات الكردية وأسلحتها من المناطق الحدودية، كما ستقوم بالدوريات المشتركة مع الوحدات التركية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء الماضي، إتمام سحب القوات الكردية من المنطقة الآمنة في سوريا قبل الموعد. وبعد ذلك بدأ في المنطقة القيام برحلات استكشاف، وعملية إزالة الألغام في طريق الدوريات التركية الروسية.