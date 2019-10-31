ارتفاع ضحايا القطار المُحترق في باكستان إلى 73 قتيلًا

إسلام آباد- (د ب ا):

ارتفعت حصيلى قتلى ركاب القطار المُحترق في جنوب شرق باكستان إلى 73 قتيلًا، بعد انتشال 8 جثث أخرى من عربات القطار الثلاثة المُحترقة، حسبما ذكرت قناة "جيو" الباكستانية.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن عدد القتلى بلغ 65 قتيلا.

وقال وزير السكك الحديدية الشيخ رشيد أحمد إن القطار كان في طريقه من مدينة كراتشي بجنوب البلاد إلى لاهور بالشرق عندما انفجرت اسطوانة وقود كان ركاب يستخدمونها في الطهي.

وأضاف أحمد أنه تم فتح تحقيق لمعرفة كيفية وصول اسطوانة الوقود للقطار، حيث أنه يحظر إحضار هذه الاسطوانات للقطارات.

وأوضح الوزير أن النيران اندلعت في ما لا يقل عن ثلاث عربات نتيجة لوقوع الانفجار، كما بدأ الركاب في القفز من القطار المتحرك.

ويشار إلى أن معظم الضحايا من أعضاء جماعة دعوية إسلامية، كانوا في طريقهم للمشاركة في احتفال ديني بالقرب من مدينة لاهور.

أكد المسؤول بقطاع الإغاثة بقير حسين عدد القتلى والمصابين،

وأشار حسين إلى أن معظم الجثث تشوهت بحيث يصعب التعرف عليها، مضيفا أنه سوف يتم إجراء تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا.

وقالت مصادر طبية إنه تم تحديد هوية 10 جثث.

قال مسؤول الشرطة أمير تيمور خان إنه يتم تفتيش العربات المحترقة للعثور على الجثث بعد أن تم إخماد النيران.

وأظهرت الصور التلفزيونية ألسنة لهب تخرج من العربات المحترقة ودخان أسود كثيف في السماء.

ويشار إلى أن حوادث القطارات شائعة الحدوث في باكستان، حيث أنه لم يتم تحديث الكثير من القضبان، التي تعود لفترة الاستعمار البريطاني قبل 1947 منذ ذلك الحين.

وبالإضافة للقضبان القديمة،فان التفجيرات التي ينفذها مسلحون متشددون وانفصاليون وضعف أنظمة السلامة والأمن من الأسباب التي تؤدي لمقتل المئات في حوادث قطارات سنويا.