لماذا أوقفت "بوينج" تحليق 50 من طائراتها حول العالم؟

(أ ف ب):

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكي "بوينج"، الخميس، أنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى 50 من طائراتها "بوينج- 37 ان جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن، وتبين أن أقل من خمسة بالمئة منها -اي نحو 50 طائرة - تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الاسترالية "كوانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

وكانت السلطة الأمريكية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات "بوينغ 737 ان جي" التي قامت بأكثر من ثلاثين ألف رحلة.

يأتي ذلك بينما تواجه مجموعة بوينج تبعات حادثي تحطم طائرتين "737 ماكس" أوديا بحياة 346 شخصا.