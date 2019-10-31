ثاني استقالة في 7 أيام.. قانون الانتخابات يطيح بوزير العدل الياباني

طوكيو- (ا ف ب):

بات وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي، الخميس، ثاني وزير يقدم استقالته في غضون أسبوع، بعد مزاعم بانتهاك زوجته لقانون الانتخاب خلال خوضها الانتخابات البرلمانية.

وأبلغ كاواي الصحافيين انه قدم استقالته لرئيس الوزراء شينزو آبي في وقت مبكر الخميس.

وجاءت الاستقالة بعدما كشف صحيفة "شوكان بونشون" الشعبية عن مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي دفعت لموظفي حملتها بدلا يوميا يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخاب.

كما انها تأتي بعد أسبوع من استقالة وزير التجارة إيشو سوغاوارا اثر نشر احدى المجلات تقريرا يزعم أنه قدّم للناخبين هدايا ثمينة تشمل البطيخ والسلطعونات البحرية.

لكن كاواي نفى ارتكاب أي خطأ، معتبرا أن الاستقالة هي أفضل قرار يمكن اتخاذه في ظل هذه الظروف.

وقال: "لم نكن زوجتي ولا أنا على علم بهذا الموضوع، وأعتقد اني كنت أقوم بنشاطات سياسية تتوافق مع القانون".

وأضاف: "سأحقق في القضية وأقدم شروحا، لكن في هذه الاثناء الثقة الشعبية في وزارة العدل قد فُقدت".

واعتذر شينزو آبي بشكل منفصل في تصريحات صحفية عن ادخال كاواي الى الحكومة في التعديل الوزاري الأخير الذي جاء أيضا بسوغاوارا، معلنا أن الوزير السابق المكلف معالجة انخفاض المواليد سيحل مكان كاواي وزيرا للعدل.

وحافظت حكومة آبي على معدل شعبية يراوح بين 40 و50 بالمئة في السنوات الأخيرة، على الرغم من الفضائح التي أحاطت بها، ويعيد الخبراء ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف المعارضة.