برلماني عراقي يرجح قبول استقالة الحكومة اليوم

بغداد- (د ب أ):

رجّح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، أن تُخصص جلسة البرلمان اليوم الخميس لقبول استقالة الحكومة، فيما تجري مفاوضات بهذا الشأن بين كتلتي "الفتح" وسائرون"، حسبما نقلت صحيفة "الصباح" العراقية.

وقال البربماني العراقي للصحيفة إن "مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم لاستكمال قراءة القوانين"، موضحًا أنه "من المحتمل أن تشهد الجلسة عرض استقالة الحكومة لأن هناك مفاوضات بين كتلة الفتح وسائرون".

وأضاف برواري أن "الضغط الجماهيري على الحكومة يحتم تقديم استقالتها وهذا مرهون بالمفاوضات الجارية في الأروقة السياسية"، لافتا إلى أن "قيادات كتلتي الفتح وسائرون تتفاوض لحسم مصير الحكومة".