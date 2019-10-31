صحيفة لبنانية تُشكك في دوافع استقالة الحريري: يُفاوض بالشارع

بيروت- (د ب أ):

حمّلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنصار تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، المسؤولية عن التوترات التي شهدها الشارع اللبناني الليلة الماضية بعد الهدوء الذي شهدته ساعات النهار.

وكتبت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التي تعد من وسائل الإعلام اللبنانية الموالية لحزب الله، الخميس، أن هناك "شكوكا عن أسباب وضع الحريري ورقة الشارع على طاولة المفاوضات الحكومية سريعا"، كما اعتبرته التفافا على الاستشارات النيابية الرامية إلى وضع تصور لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ترجيحها أن يتمهل الرئيس ميشال عون في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ريثما تتضح مآلات التأليف، على قاعدة "الاتفاق على التأليف، أو معالمه، قبل التكليف". وتوقعت المصادر في الوقت نفسه أن يدعو عون إلى الاستشارات بين نهاية الاسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

واعتبرت الصحيفة أن "الحريري يسوّق لحكومة تكنوقراط، بهدف استبعاد جبران باسيل (وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة)، الذي لا يريده شريكا في الحكومة، وكذلك استبعاد حزب الله بحجة الضغط الدولي".

وتساءلت الصحيفة ما إذا كان الحريري نفسه ينطبق عليه "صفة التكنوقراط".