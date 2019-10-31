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رئيس باكستان يعزي عائلات ضحايا حريق قطار البنجاب والجيش يشارك في الإنقاذ

08:47 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
رئيس باكستان يعزي عائلات ضحايا حريق قطار البنجاب والجيش يشارك في الإنقاذ

الرئيس الباكستاني عارف ألفي

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الباكستاني "عارف ألفي" اليوم الخميس عن حزنه العميق وأسفه إزاء سقوط ضحايا جراء الحريق الذي اندلع بأحد القطارات في مدينة "رحيم يار خان" بإقليم "البنجاب" ، كما أعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا الحريق.

في هذا السياق ، أعلنت قيادة الجيش الباكستاني - في بيان نقلته "جيو نيوز" الباكستانية - أن جنودا من الجيش وصلوا إلى مكان الحادث وبدأوا بالمشاركة في عمليات الإنقاذ، مشيرة إلى أن مروحية تابعة للجيش تشارك في نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وكان 62 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم ، فيما أصيب العشرات عقب اندلاع الحريق الناجم عن انفجار أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب أثناء توجه القطار من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي".

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عارف ألفي باكستان حريق قطار البنجاب رحيم يار خان

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