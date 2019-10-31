ارتفاع حصيلة ضحايا اشتعال نيران بقطار في باكستان إلى 46 قتيلا

إسلام آباد - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار واشتعال نيران بقطار ركاب في جنوب شرقي باكستان اليوم الخميس إلى 46 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسؤول باكستاني.

وقال مسؤول الشرطة أمير تيمور خان إن أكثر من 30 شخصا جرحوا عندما اشتعلت النيران بالقطار أثناء رحلته من مدينة كراتشي إلى لاهور، وذلك بعد انفجار اسطوانة وقود كان ركاب يستخدمونها في الطهي.

وأكد المسؤول بقطاع الإغاثة بقير حسين عدد القتلى والمصابين، قائلا إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، حيث أن ما لايقل عن عشرة مصابين حالتهم خطيرة.