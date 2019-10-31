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    ارتفاع حصيلة ضحايا اشتعال نيران بقطار في باكستان إلى 46 قتيلا

    07:56 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
    ارتفاع حصيلة ضحايا اشتعال نيران بقطار في باكستان إلى 46 قتيلا

    حريق قطار _أرشيفية

    إسلام آباد - (د ب أ):

    ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار واشتعال نيران بقطار ركاب في جنوب شرقي باكستان اليوم الخميس إلى 46 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسؤول باكستاني.

    وقال مسؤول الشرطة أمير تيمور خان إن أكثر من 30 شخصا جرحوا عندما اشتعلت النيران بالقطار أثناء رحلته من مدينة كراتشي إلى لاهور، وذلك بعد انفجار اسطوانة وقود كان ركاب يستخدمونها في الطهي.

    وأكد المسؤول بقطاع الإغاثة بقير حسين عدد القتلى والمصابين، قائلا إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، حيث أن ما لايقل عن عشرة مصابين حالتهم خطيرة.

    قطار ركاب باكستان اندلاع حريق
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