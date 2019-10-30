النائب العام السوداني: عانينا في السابق من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، أن السودان عانى جدا في الفترة السابقة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومن القتل خارج نطاق القضاء، وعدم وجود حرية للتجمع والتعبير.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام السوداني، اليوم الأربعاء، مع جولييت دي ريفيرو رئيسة الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث تناولا موضوع فتح مكتب للمفوضية بالسودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الحبر تأكيده عدم وجود آلية لتنفيذ ما صادق عليه السودان من اتفاقيات، وهو من الأسباب الرئيسية لتلك الانتهاكات ، مشددا على أن النيابة ستتحرى في كافة الانتهاكات السابقة لمعرفة ما حدث بكل شفافية لينال مرتكبو تلك الانتهاكات جزاءهم.

وأشار إلى تكوين مجموعة من اللجان للتحري في كافة المسائل والجرائم التي ارتكبت بين عامي 1989 و 2019، ومنح اللجنة المستقلة المكونة بموجب الوثيقة الدستورية سلطات النائب العام لتكون أكثر فاعلية.

وكشف النائب العام أن نقاشا يتم مع الجهات المختصة، وأبرزها وزارة العدل، بشأن تعديل بعض مواد القانون كالقانون الجنائي في المواد المتعلقة بالزي الفاضح وإلغاء قانون النظام العام، وأن تحمي القوانين قدسية المعتقدات.

وأوضح أنه اطلع على مهام مكتب المفوض السامي، والتي تصب في اتجاهات تجد كل الارتياح والقبول.

في سياق متصل، هنأت المسئولة الدولية النائب العام بتعيينه في هذا المنصب خلال هذه المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أنهم بصدد إجراء ترتيبات لإنشاء مكتب المفوضية بالخرطوم في نوفمبر المقبل.

وأكدت متابعة كل ما يجري في السودان، وجاهزية المكتب للمساهمة في بناء القدرات والدعم الفني وكافة المسائل التي تعزز حقوق الإنسان.