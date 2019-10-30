البنتاجون: أعطينا البغدادي فرصة للاستسلام لكنه قرر تفجير نفسه

القاهرة - (مصراوي)

أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى كينيث ماكينزي، أن عملية استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش أمريكية بحته، واثبتت مدى قوة الولايات المتحدة.

وأشار ماكينزي، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ساهمت بتقديم معلومات ساعدت في تنفيذ عملية استهداف البغدادي، بحسب ما بثته شبكة "سكاي نيوز".

وقال: "أعطينا البغدادي فرصة للاستسلام، لكنه قرر تفجير نفسه".

وبثت وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر البنتاجون صورًا لعملية استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما بثته شبكة سكاي نيوز.

ويعقد البنتاجون مؤتمرًا صحفيًا لكل من مقائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي ومساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان بشأن حيثيات قتل أبو بكر البغدادي.