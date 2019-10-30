  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    البنتاجون: أعطينا البغدادي فرصة للاستسلام لكنه قرر تفجير نفسه

    11:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    البنتاجون: أعطينا البغدادي فرصة للاستسلام لكنه قرر تفجير نفسه

    الجنرال كينيث ماكينزي

    القاهرة - (مصراوي)

    أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى كينيث ماكينزي، أن عملية استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش أمريكية بحته، واثبتت مدى قوة الولايات المتحدة.

    وأشار ماكينزي، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ساهمت بتقديم معلومات ساعدت في تنفيذ عملية استهداف البغدادي، بحسب ما بثته شبكة "سكاي نيوز".

    وقال: "أعطينا البغدادي فرصة للاستسلام، لكنه قرر تفجير نفسه".

    وبثت وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر البنتاجون صورًا لعملية استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما بثته شبكة سكاي نيوز.

    ويعقد البنتاجون مؤتمرًا صحفيًا لكل من مقائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي ومساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان بشأن حيثيات قتل أبو بكر البغدادي.

    كينيث ماكينزي مقتل البغدادي أبو بكر البغدادي داعش الولايات المتحدة

    الخبر التالى:

    الجيش اللبناني ينفي نيته في إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان