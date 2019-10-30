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    ماكينزي: القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سوريا لحماية منابع النفط

    11:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    ماكينزي: القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سوريا لحماية منابع النفط

    الجنرال كينيث ماكينزي

    القاهرة - (مصراوي)

    أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى كينيث ماكينزي، أن عملية استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش أثبتت للعالم قوة الولايات المتحدة.

    وأضاف ماكينزي، أن تفجير البغدادي لنفسه خلال عملية استهدافه وقعت بعد تتبعه وسرعان ما أخذ شخصين معه للنفق الذي فجر نفسه فيه، مرددًا كلمات ربما تكون دينية قبل قيامة بتفجير نفسه هو ومن معه، بحسب ما بثته شبكة سكاي نيوز.

    وتابع: "داعش ستقوم بعمليات انتقامية ردًا على مقتل زعيهم ونحن مستعدون لذلك".

    وبشأن حقول النفط في دير الزور، أكد أن تنظيم داعش الإرهابي لا يسيطر على أي حقول نفطية بسوريا.

    وأكد بقاء القوات الأمريكية شرق سوريا لحماية منابع النفط ومنع عناصر التنظيم الإرهابي من الوصول إليها والسيطرة عليها.

    وبثت وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفي المنعقد حاليًا بمقر البنتاجون صورًا لعملية استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما بثته شبكة سكاي نيوز.

    ويعقد البنتاجون مؤتمرًا صحفيًا لكل من مقائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي ومساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان بشأن حيثيات قتل أبو بكر البغدادي.

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