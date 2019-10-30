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    شارك في 25 عملية.. البنتاجون يكشف معلومات عن "كلب عملية البغدادي"

    11:31 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    شارك في 25 عملية.. البنتاجون يكشف معلومات عن "كلب عملية البغدادي"

    الجنرال كينيث ماكينزي

    القاهرة – مصراوي:

    قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، إن الكلب الذي طارد زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، داخل النفق، كان جزءًا من 25 عملية قتالية.

    وأوضح الجنرال الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع مساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، بشأن حيثيات قتل البغدادي، أن الكلب تعرض لإصابات، وتعرض للخطر في عمليات سابقة، إلا أنه يستمر في العمل القتالي وحماية المدنيين.

    وأكد أنه تم قصف المكان الذي تواجد به البغدادي، ما جعله يهرب حتى وصل إلى نفق في قرية بإدلب حاول الاحتماء به.

    وأشار إلى أنه تم إخلاء النفق من رفات البغدادي لإجراء الفحوص اللازمة.

    وأكد أن رفات البغدادي دفنت في البحر بعد 24 ساعة من مقتله.

    وأشار إلى أن العملية العسكرية ضد البغدادي كانت صعبة ومعقدة، ولكنها نفذت بقدر عالي من المهنية والحرفية، وتم استخدام الكلاب البوليسية,

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