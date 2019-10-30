البنتاجون يبث صور لعملية استهداف البغدادي

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القاهرة - (مصراوي)

أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، أن عملية قتل البغدادي استخدم خلالها مروحيات وطائرات مسيرة لاستهدافه.

وبثت وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفي المنعقد حاليًا بمقر البنتاجون صورًا لعملية استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما بثته شبكة سكاي نيوز.

ويعقد البنتاجون مؤتمرًا صحفيًا لكل من مقائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي ومساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان بشأن حيثيات قتل أبو بكر البغدادي.