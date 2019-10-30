مستشار ترامب: الوقت ليس مناسب لإعلان خطة سلام بين إسرائيل وفلسطين

القاهرة - (مصراوي)

قال جيسون جرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوقت ليس مناسبًا لإعلان عن خطة سلام بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدًا أن خطة السلام ليست ميتة بحسب وصفه، أن القدس لا تزال على طاولة المفاوضات.

وتابع مستشار الرئيس الأمريكي، في تصريحاته لموقع العربية، أنه عندما تعلن خطة السلام بين إسرائيل وفلسطين سيعرف الجميع مدى الجهد الذي قمنا به.

وطالب، الفلسطينيين عدم تصديق ما ينشر في الصحف حول خطة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى أن إيران هي أكبر تهديد للمنطقة العربية والشرق الأوسط.