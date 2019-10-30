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    العراق: مقتل جندي جراء سقوط قذائف قرب سفارة أمريكا ببغداد

    09:57 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    العراق: مقتل جندي جراء سقوط قذائف قرب سفارة أمريكا ببغداد

    صورة ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت وسائل إعلام عراقية، بمقتل جندي وإصابة آخر، جراء سقوط قذائف هاون، بالمنطقة الخضراء، قرب السفارة الأمريكية ببغداد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

    فيما قال مصدر أمني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب مطعم بابلون القريب من السفارة الاميركية في المطنقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر ومدني".

    ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن مصدر القذائف التي سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد.

    سقوط قذائف سفارة أمريكا العراق

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