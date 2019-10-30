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    تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية ومصرع شخص

    09:31 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية ومصرع شخص

    تحطم طائرة خفيفة - صورة ارشيفية

    واشنطن - (أ ش أ):

    لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية.

    وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الطائرة من طراز "بايبر بى ايه – 28" وتحطمت في مقاطعة "ديكلوب"، وكان بداخلها شخصان فقط تأكد مصرع أحدهما، فيما اعتبر الأخر في عداد المفقودين.

    ولم تتوافر أية معلومات بشأن أسباب الحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار "ديكلوب" الأمريكي.

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    تحطم طائرة خفيفة ولاية جورجيا واشنطن

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