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    تونس: اعتقال 14 شخصًا كانوا بصدد اجتياز الحدود من ناحية ليبيا

    09:26 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    تونس: اعتقال 14 شخصًا كانوا بصدد اجتياز الحدود من ناحية ليبيا

    وزارة الدفاع التونسية

    تونس - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الدفاع التونسية اعتقال 14 شخصًا من أصول إفريقية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعية.

    وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن التشكيلة العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بمدينة بنقردان بولاية مدنين، تمكنت من إيقاف 14 شخصا لا يملكون وثائق هوية، كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الإتجاهين، وتم تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

    هذا المحتوى من

    Asha
    وزارة الدفاع التونسية تونس ليبيا الحدود التونسية الليبية

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