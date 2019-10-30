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الخارجية اليمنية: اتفاق الرياض خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني

08:55 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
الخارجية اليمنية: اتفاق الرياض خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني

نائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي

القاهرة - (مصراوي)

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية جنيد منير، مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية في اليمن لاسيما عملية السلام واتفاق الرياض، المعلن قبل أيام، عبر حساب الوزراة الرسمي على موقع "تويتر".

وقال الحضرمي، إن الجهود المثمرة للملكة العربية السعودية كان لها الدور الأربز في تعزيز دور الحكومة الشرعية تصحيح المسال من أجل الاصطفاف ضد المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن.

وتابع: "اتفاق الرياض يُعد خطوة مهمة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني والدفع بمشروع استعادة الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة في المرجعيات الثلاث لاسيما مخرجات الحوار الوطني الشامل وعودة جميع مؤسسات وسلطات الدولة للعاصمة المؤقتة عدن بما فيها مجلس النواب".

ويهدف الاتفاق الذي ترعاه السعودية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى إنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي اليمن، وتشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين الشماليين والجنوبيين باستثناء الحوثيين.

وفي أغسطس الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، المطالب بالانفصال عن شمال اليمن، تمكن خلاله الانتقالي من السيطرة على عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

محمد الحضرمي وزارة الخارجية اليمنية اليمن إيران الحوثيين

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