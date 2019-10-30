عباس يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية بأسرع وقت ممكن

رام الله - (د ب أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، على أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وشدد عباس خلال لقائه السفير القطري محمد العمادي في مدينة رام الله، على أهمية توفير الإمكانيات كافة لإنجاز الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وبحسب الوكالة، أطلع عباس السفير القطري، على آخر مستجدات الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، ونتائج اللقاءات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن "الاحتلال الإسرائيلي سيكون عقبة أمام الانتخابات الفلسطينية، لأنها تعني تقوية النظام السياسي الفلسطيني، وهو يريد تقويض هذا النظام عبر منع الانتخابات في مدينة القدس".

وأكد مجدلاني بحسب بيان صادر عنه خلال لقائه في مكتبه في مدينة رام الله، وفدا سياسيا أستراليا، أن القيادة الفلسطينية وبإرادة سياسية واضحة، ذاهبة تجاه إجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في العام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان) فيما أجريت قبل ذلك بعام، آخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.