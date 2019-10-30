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    قتلي وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف شمال اليمن

    06:03 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    قتلي وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف شمال اليمن

    غارة جوية - ارشيفية

    عدن - (أ ش أ):

    لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي، الإنقلابية في اليمن، مصرعهم في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، على جبهة الحشوة، شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

    وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية تابعة لها.

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