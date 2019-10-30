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    إعادة فتح التحقيق في الوفاة الغامضة لوزير خارجية تشيكوسلوفاكيا عام 1948

    05:52 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    إعادة فتح التحقيق في الوفاة الغامضة لوزير خارجية تشيكوسلوفاكيا عام 1948

    تشيكوسلوفاكيا

    براج - (د ب أ)

    قال المدعي العام التشيكي ميشيل مورافسكي إنه ستتم إعادة فتح التحقيق في الوفاة الغامضة لوزير خارجية تشيكوسلوفاكيا الأسبق جان مازاريك قبل سبعة عقود بعد اكتشاف معلومات جديدة.

    ووفقا لعدد اليوم الأربعاء من صحيفة "برافو" اليومية، قال المدعي العام مورافسكي إن تسجيلا صوتيا تم الكشف عنه دفعه إلى إعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة مازاريك في 10 آذار/مارس 1948، بعد فترة وجيزة من تولي الحزب الشيوعي السلطة في انقلاب.

    وعثر على جثة مازاريك في الشارع أسفل نافذة شقته الواقعة بالدور الثاني.

    وخلال الحكم الشيوعي الذي انتهى في عام 1989، أرجعت السلطات آنذاك وفاته إلى وقوع حادث أو ربما انتحار.

    ولكن في السنوات اللاحقة، ظهرت نظريات أخرى بشأن الوفاة في جمهورية التشيك، بما فيها أن مازاريك ذي التوجه الغربي قد قتل، وتم إلقاء جثته من النافذة، بناء على أوامر من الشيوعيين فيما يبدو.

    وفشل تحقيق أجرته الشرطة في أوائل الألفية الجديدة في الكشف عن القاتل أو الدافع لكنه رجح أن مازاريك قد قتل.

    تشيكوسلوفاكيا ميشيل مورافسكي جان مازاريك جثة

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