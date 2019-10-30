تركيا تنتقد اعتراف مجلس النواب الأمريكي بإبادة الأرمن: "استهلاك سياسي"

اسطنبول- (د ب ا):

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تبني مجلس النواب قرارا بإدانة الأرمن في العهد العثماني بتركيا.

وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان: "هذه الخطوة لا تمثل أي قيمة لنا. نحن لن نعترف بها".

وأضاف: "الدولة التي لديها تاريخ ملطخ بأعمال الإبادة الجماعية والعبودية والاستغلال ليس لها الحق في أن نقول أي شيء لتركيا أو تعلمها درسا".

وقد أدانت وزارة الخارجية التركية القرار غير الملزم بشأن الأرمن، الذي تم تمريره بواقع تأييد 405 نواب مقابل رفض 11 نائبا بالمجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وكانت "الأناضول" أفادت بأن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي بأنقرة ديفيد ساتيرفيلد، على خلفية قرارات وافق عليها مجلس النواب الأمريكي تتعلق بفرض عقوبات عليها والاعتراف "بإبادة الأرمن".

ووصفت برلمانات في دول عدة من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا مقتل الأرمن بالإبادة الجماعية.

وقال أردوغان: "نأسف لأنه يتم القبول بتشويه بلادنا في برلمان دولة"، مؤكدا على أن الإبادة الجماعية محرمة تماما في الاسلام.

ووصف القرارات "بالخطوات التي تهدف للاستهلاك السياسي المحلي فقط".