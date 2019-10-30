مسؤول أممي يأمل تشكيل حكومة لبنانية جديدة في أقرب وقت

بيروت- (د ب أ):

أعرب المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الأربعاء، عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة لشؤون الرئاسة في لبنان سليم جريصاتي، المنسق الاممي الذي سلمه رسمياً نسخة عن البيان الذي أصدره أمس الثلاثاء، الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش، بعد تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأعرب كوبيتش عن أمله في "أن يتم تشكل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، كي يتمكن لبنان من استعادة عافيته وتفعيل اقتصاده".

كان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن أمس الثلاثاء تقدّمه باستقالته حكومته "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

ونجحت القوى الأمنية اليوم في فتح غالبية الطرقات التي أغلقها المعتصمون في كافة المناطق اللبنانية احتجاجاً على فرض الضرائب وللمطالبة باستقالة الحكومة والسلطة السياسية ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة وتشكيل حكومة من اختصاصيين.