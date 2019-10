لماذا رفضت النائبة الديمقراطية إلهان عمر الاعتراف بمذبحة الأرمن؟

كتبت- رنا أسامة:

رفضت النائبة الديمقراطية إلهان عمر التصويت لصالح قرار تبناه مجلس النواب الأمريكي، يعترف رسميًا بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، مُعتبره أنه "سلاح في معركة سياسية".

وأوضحت عمر سبب رفضها في بيان أرسلته إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما التطهير العرقي والإبادة الجماعية، أمر بالغ الأهمية، لكن لا ينبغي استخدام المساءلة والاعتراف بالإبادة الجماعية كسلاح في معركة سياسية".

وأضافت: "يجب أن يتم ذلك بناء على إجماع أكاديمي خارج نطاق الأبعاد الجيوسياسة، ويجب أن يشمل الاعتراف الحقيقي بالجرائم التاريخية ضد الإنسانية الإبادة الجماعية البشعة في القرن العشرين، والمذابح الجماعية السابقة، مثل تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين، التي أودت بحياة مئات الملايين من السكان الأصليين في هذا البلد!".

وتابعت النائبة الديمقراطية: "لهذا السبب، أدليت بصوتي بالامتناع عن التصويت في الجلسة الأخيرة للقرار رقم 296".

Omar's office has sent this statement to CNN explaining her present vote: pic.twitter.com/Gpj198jx0p