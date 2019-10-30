أردوغان: سوف نوسع المنطقة الآمنة شمال سوريا إذا تطلبت الضرورة

القاهرة- (مصراوي):

لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإمكانية توسيع مساحة "المنطقة الآمنة" في سوريا " إذا أستدعت الضرورة"، وذلك في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة، حسب ما ورد عن وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وذكرت الأناضول أن الرئيس التركي توعد أيضا بالرد بما أعتبرها "أشد الطرق" على الهجمات التي قد تأتي من خارج المنطقة الآمنة، كما توعد باستئناف العمليات العسكرية في الشمال السوري حال تبين عدم إبعاد المقاتلين الأكراد إلى خارج عمق 30 كيلومترا.

وكان صرح وزير خارجية تركيا، مولود تشاويش أوغلو، الثلاثاء، أن قوات بلاده لن تتردد بقتل أي مقاتل كردي تراه في المنطقة الآمنة بسوريا.