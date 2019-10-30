رئيس أركان الجيش الجزائري: الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد

الجزائر- (د ب أ):

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح اليوم الاربعاء أن إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة سيتولى أمرها الرئيس الجديد المنتخب، مشيرا إلى أن "الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل".

وقال صالح خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي اليوم: إن "الجيش سيرافق الشعب إلى نهاية المسار الانتخابي لأنه مسعى نابع من الإدراة الشعبية التي تعني الشعب باستثناء العصابة ومن سار في فلكها".

وأضاف: "السلطة الوطنية المستقلة ستجد مستقبلا كافة أشكال الدعم من قبل جميع مؤسسات الدولة، كما ستحظى بالمرافقة الدائمة من قبل الجيش الوطني الشعبي والأحرار وأخيار أبناء الشعب".

وجاء تصريح قايد صالح بعد يوم من مظاهرات للطلبة ترفض إجراء الانتخابات في ظل ما وصفوه بـ "الظروف غير الديمقراطية".