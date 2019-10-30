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    انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف برعاية أممية

    01:29 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف برعاية أممية

    انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف برعا

    لندن- (بي بي سي):

    انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، حيث يلتقي 150 مندوبا ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني والجماعات الدينية والعرقية المختلفة بالإضافة لمسؤولين ممثلين للأطراف الدولية والإقليمية ذات صلة بالصراع السوري، من كل روسيا وإيران وتركيا أيضا.

    ويبحث كل هؤلاء وضع دستور جديد في سوريا، برعاية الأمم المتحدة والتي تقول إنها تأمل أن تمهد الخطوة الطريق أمام إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة، وللشروع في مسار العملية السياسية التي من شأن آلياتها التوصل لعقد محادثات السلام "المناسبة".

    وينظر إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية، كأول تقدم ملموس منذ تولى الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون منصبه في يناير الماضي والذي صرح بأن اللجنة الدستورية "لن تحل الصراع السوري" إلا أنه يعول عليها كثيرا كجزء من العملية السياسية.

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