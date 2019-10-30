شرطة جنوب أفريقيا تلقى القبض على متظاهرين أجانب

كيب تاون- (د ب ا):

ألقت الشرطة في جنوب أفريقيا القبض على متظاهرين أجانب يطالبون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنقلهم من جنوب أفريقيا من أجل سلامتهم، وذلك بحسب ما ذكرته قناة أي ان سي ايه التلفزيونية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن موقع مقر المفوضية في كيب تاون يشهد إضرابا منذ ثلاثة أسابيع، نظمه مئات اللاجئين للمطالبة بنقلهم من البلاد.

وأضافت الوكالة أن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والشرطة قبل أن تقوم الشرطة بالقبض على عدد من المتظاهرين.

ويذكر أن جنوب أفريقيا تشهد هجمات ضد الأجانب بدأت منذ قُتل سائق سيارة أجرة في 27 أغسطس الماضي على يد تاجر مخدرات نيجيري مشتبه به في العاصمة بريتوريا.

وجرى نهب وحرق العشرات من المحال التي يمتلكها أجانب في أعمال العنف التي اندلعت عقب هذا الحادث. وامتدت أعمال العنف لجوهانسبرج.