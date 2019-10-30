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    أمير الكويت والعاهل الأردني يبحثان المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية

    12:11 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    أمير الكويت والعاهل الأردني يبحثان المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية

    أمير الكويت وملك الأردن

    الكويت- (د ب أ):

    أجرى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباحثات رسمية اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من كبار مسؤولي البلدين.

    وصرح وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح، بأن المباحثات تناولت العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، وتوسيع أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك، وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

    وكان العاهل الأردني وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم حيث كان أمير البلاد على رأس مستقبليه لدى وصوله.

    ويرافق الملك عبدالله الثاني وفد يضم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعددا من كبار المسؤولين.

    أمير الكويت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صباح الأحمد الجابر

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