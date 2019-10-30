الصدر: عدم استقالة عبد المهدي سيجعل العراق مثل سوريا واليمن

النجف- (د ب أ):

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الاربعاء أن عدم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من منصبه سيجعل العراق كسوريا واليمن.

وقال الصدر في بيان صحفي جرى توزيعه اليوم إن عدم استقالة عبد المهدي سيعمق الأزمة ولن يحقن الدماء "ولن أشترك في تحالفات معكم".

وتأتي تصريحات الصدر بعد أن حصل على وعد من رئيس كتلة الفتح النيابية، هادي العامري، بالتعاون من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، بما تقتضيه المصلحة العامة.

كان عبد المهدي صرح، أمس الثلاثاء، بأن أفضل طريق لتغيير الحكومة العراقية الحالية هو حصول اتفاق بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم كتلة الفتح البرلمانية هادي العامري على تغيير الحكومة من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة مبكرة مجهول أمرها.

وما زال آلاف العراقيين يتظاهرون اليوم في العاصمة بغداد والمحافظات لليوم السادس على التوالي مطالبين بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.