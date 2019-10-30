رئيس قبرص: لدينا العزم على المضي قدماً في برنامج الطاقة

نيقوسيا – (أ ش أ):

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس عزم بلاده على المضي قدماً في تنفيذ خطط الطاقة والاستفادة بشكل جيد من احتياطيات الغاز التي تم اكتشافها، كمصدر للتعاون الاقتصادي الإقليمي والنمو والازدهار.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" أن أناستاسياديس أدلى بهذا التصريح، خلال كلمة له ألقاها في فعاليات القمة الأوروبية - العربية الرابعة التي عُقدت في أثينا.

وقال أناستاسياديس في هذا الشأن: "إن الحكومة القبرصية لم تتجاهل أبداً مصالح القبارصة الأتراك، وأنه تم طرح المقترحات على الطاولة خلال المفاوضات القبرصية".

وبالإشارة إلى المشكلة القبرصية، أكد أناستاسياديس أن حلها "سيحول جمهورية قبرص إلى دولة ذات منطقتين وطائفتين تضمن حقوق الإنسان وفرص التعاون بين الطائفتين دون الاعتماد على دول أخرى".. وقال:" إننا لسنا بحاجة إلى ضامنين أو أوصياء. وبإمكاننا أن نعيش معاً بسلام وأن نبني منظوراً مشتركاً".

وأضاف الرئيس القبرصي أيضا: "أن الموقف المشترك لليونان وقبرص يتمثل في أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي إلا من خلال العمل الجماعي والتحالفات في منطقة شرق البحر المتوسط. وفي هذا السياق بدأت اليونان وقبرص في إقامة تحالفات ثنائية وثلاثية مع دول المنطقة، للتأكيد على أجندة إيجابية في المجالات ذات الاهتمام المشترك".