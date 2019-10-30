قوات إسرائيلية تطلق النار على فلسطينية في الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينية في الخليل بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن المشتبه بها حاولت طعن فرد من شرطة الحدود بسكين، إلا أنه تم "تحييدها".

وأضافت أنه لا توجد إصابات في صفوف القوات.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجنود أطلقوا النار على السيدة ، 37عامًا، عند متوضأ ساحات الحرم الابراهيمي الشريف، في الخليل.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية المتمركزة عند مدخل الحرم "أطلقت النار على السيدة، ومنعت طواقم الإسعاف وحراس الحرم الإبراهيمي من الوصول إليها"، ونقلتها لاحقا لمستشفى إسرائيلي.

وأعلنت القوات الإسرائيلية المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت الحواجز والبوابات المؤدية للحرم الابراهيمي واللبلدة القديمة من الخليل.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إن "قوات الاحتلال قامت بتحويل الحرم إلى ثكنة عسكرية وفرضت قيودا صارمة وقاسية لمنع المواطنين من الوصول".

وأكد أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق وطرد موظفي الحرم الإبراهيمي صباح اليوم"، وأنها احتجزت العديد منهم بعد رفضهم الخروج.