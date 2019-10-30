مقتل وإصابة 4 من الشرطة الباكستانية إثر تعرضهم لإطلاق نار

إسلام أباد - (أ ش أ):

لقي اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية حتفهما؛ فيما أصيب اثنان آخران إثر إطلاق نار استهدف حافلتهم في مدينة "كاندهكوت" بإقليم "السند".

وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع أثناء قيام أفراد الشرطة بدورية، مشيرة إلى أن الشرطة شنت عمليات بحث من أجل تعقب منفذي هذا الهجوم.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهما جراء الهجوم.