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أفغانستان: مقتل 8 من عناصر طالبان واعتقال 5 آخرين خلال عمليات أمنية

08:03 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2019
أفغانستان: مقتل 8 من عناصر طالبان واعتقال 5 آخرين خلال عمليات أمنية

الجيش الأفغاني

كابول - (أ ش أ):

أعلن مسؤولون عسكريون أفغان مقتل 8 من مسلحي حركة طالبان واعتقال 5 آخرين خلال عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليمي دايكندي وبكتيا.

وأوضح المسؤولون الأفغان- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء- أن القوات الخاصة قتلت 7 مسلحين خلال العملية في منطقة جيزاب باقليم دايكندي ودمرت مخبأ للأسلحة ، وأنها قتلت أحد مسلحي الحركة واعتقلت 5 آخرين خلال غارتين منفصلتين في منطقة سيد كرم في اقليم بكتيا.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأين للأسلحة خلال الغارتين.

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