مخاوف من نفوق المئات من حيوان الكوالا بسبب حريق غابات هائل بشرق أستراليا

كانبرا - (د ب أ):

أعرب نشطاء من دعاة الحفاظ على الحياة البرية اليوم الأربعاء عن قلقهم من إمكانية أن يكون مئات من حيوان الكوالا قد أُحرقوا أحياء ، جراء حريق غابات هائل خرج عن نطاق السيطرة في الموطن الرئيسي لذلك الحيوان بشرق أستراليا.

وتسبب الحريق ، الذي اندلع يوم السبت بسبب صاعقة برق بالقرب من بورت ماكواري في شرق نيو ساوث ويلز، في إتلاف أكثر من 2200 هكتار بما في ذلك أرض خصبة مهمة لنمو ومعيشة الكوالا.

وقالت سو آشتون ، رئيسة مستشفى "بورت ماكواري كوالا" ، إن حرائق الغابات التي اندلعت في محيط بحيرة إينز ، جنوب بورت ماكواري ، كانت منطقة خصبة لتكاثر مئات من الكوالا.

وتكافح هيئة إطفاء "نيو ساوث ويلز رورال فايز سرفيس" الحريق الذي يمتد إلى الجنوب، وذلك منذ أيام. ولم يتم احتواء الحريق بعد بسبب الرياح العاتية.

وكانت منظمة "وورلد وايد فور نيتشر" غير الحكومية في أستراليا قد ذكرت في تقرير لها العام الماضي أنه من المحتمل أن يكون هناك نحو 20 ألفا من الكوالا قد غادرت نيو ساوث ويلز ويمكن أن تنقرض في الولاية بحلول عام 2050 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى "إزالة الأشجار بشكل مفرط من أجل الزراعة".

وتقدر مؤسسة "أستراليا كوالا فاونديشن" أن هناك ما يتراوح بين 34 ألفا و100 ألف كوالا في أستراليا، مشيرة إلى أن ذلك الحيوان "مهدد بالانقراض بشدة".