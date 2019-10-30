ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطلبون تبريرًا حول حجب الدعم العسكري عن أوكرانيا

واشنطن - (أ ش أ):

طالب أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بتقديم معلومات حول دور البنتاجون في حجب المعونة العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا في وقت سابق من العام الجاري.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد ونائب رئيس اللجنة الفرعية للدفاع ديك دوربين، أرسلا إلى إسبر خطابا يحتوي على قائمة أسئلة حول الخطوات التي أدت إلى حجب 400 مليون دولار من الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السناتورين أرادا بالتحديد معرفة مصير 250 مليون دولار من تمويل البنتاجون قام الكونجرس الأمريكي بالتصديق عليها كمبادرة دعم أمني إلى أوكرانيا.

وأوضحت أن البنتاجون أبلغ الكونجرس في مايو الماضي بخططه لإرسال الدعم العسكري إلى أوكرانيا، لكن في يوليو، وجه مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض أوامر إلى البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية لحجب الأموال عن أوكرانيا.

وقال السناتوران في خطابهما إلى وزير الدفاع الأمريكي إن "حجب هذه الأموال يثير قلق خطير حول إدارة الدعم الأمني في البنتاجون وامتثال الإدارة الأمريكية (تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب) بالتزاماتها القانونية".

وأضافا : "نحن قلقون للغاية ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قررت تأجيل إرسال هذا الدعم العسكري الضروري إلى أوكرانيا وأخفقت في إبلاغ اللجان (المعنية في الكونجرس) بهذا القرار أو تقديم سبب واضح لهذا التأخير".

وطلب السناتوران معلومات حول من صاحب الأوامر بتجميد الدعم العسكري في البنتاجون وكيف تم إيصال هذه الأوامر عبر سلسلة القيادة في وزارة الدفاع، وما إذا كان أي من المسؤولين داخل البنتاجون قد أثاروا تساؤلات حول هذا الحجب وكيف تم التعامل مع هذه التساؤلات، وكذلك السبب وراء عدم إبلاغ إدارة ترامب أي من اللجان المعنية في الكونجرس بهذا التأجيل في وقته.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار حجب الدعم الأمريكي بات مركز التحقيق في عزل ترامب الذي يدعمه الديمقراطيون في مجلس النواب، وسط تساؤلات ما إذا كان ترامب قد حجب الدعم عن كييف ليضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق في شأن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن وابنه هانتر.