الرئاسة التركية: مشروع قرار النواب الأمريكي بشأن "نبع السلام" يهدد العلاقات الثنائية

أنقرة - (د ب أ):

قال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، صباح اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمالي سوريا التي تسميها "نبع السلام"، يهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألتون القول إن "مشروع القانون هذا لا يمكنه أن يردع إصرار تركيا على محاربة جميع المنظمات الإرهابية".

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لتشريع بفرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها شمالي سوريا.

وأوردت بلومبرج أن 403 أعضاء بالمجلس صوتوا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 16 ، وتم تمرير القانون بموجب إجراء عاجل يتطلب تمريره أغلبية الثلثين.