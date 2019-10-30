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الولايات المتحدة تدعو لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل

01:34 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2019
الولايات المتحدة تدعو لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

دعت الولايات المتحدة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء مساء الثلاثاء.

كما دعا بومبيو إلى إنهاء "العنف" في لبنان.

تصريحات بومبيو جاءت بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالة حكومته.

وجاءت استقالة الحريري وسط احتجاجات يشهدها لبنان منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد وإسقاط الحكومة.

الولايات المتحدة لبنان تشكيل حكومة جديدة مايك بومبيو

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